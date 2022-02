Highlights e gol Genoa-Salernitana 1-1: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Genoa-Salernitana 1-1, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Alla rete iniziale di Destro, risponde Bonazzoli. Nel secondo tempo prevale la pausa, ma alla fine le due squadre si dividono un punto che non accontenta nessuno e che non smuove i bassifondi della classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Glie le azioni salienti di1-1, match della venticinquesima giornata di. Alla rete iniziale di Destro, risponde Bonazzoli. Nel secondo tempo prevale la pausa, ma alla fine le due squadre si dividono un punto che non accontenta nessuno e che non smuove i bassifondi della classifica. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Heerenveen-N.E.C.: video, gol e highlights: Nel match valevole per la ventiduesima giornata della Dutch Eredivisie,… - sportli26181512 : RKC Waalwijk-Feyenoord: video, gol e highlights: Vittoria per il Feyenoord nel match valevole per la ventiduesima g… - aireemilan : Mi sono rivista gli highlights di Milan Ascoli 2005/2006, gol di Pippo mio con assist di Dida, gol fatto dopo 5 min… - Andrea71146701 : @saveriocamba Cmq oggi rivedendo gli highlights del derby ho notato un fuorigioco territoriale di Lautaro sul gol d… - sportli26181512 : Alaves-Valencia: video, gol e highlights: Finisce 2-1 la sfida tra Alaves e Valencia, sfida valida per la ventiquat… -