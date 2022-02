Green pass, all’estero diminuiscono le restrizioni. E in Italia? Un rischio per il futuro (Di domenica 13 febbraio 2022) di Luciana Apicella, giornalista, Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica È di pochi giorni fa la decisione del governo della Baviera di abolire l’obbligo vaccinale per il personale sanitario che sarebbe dovuto entrare in vigore in tempi stretti. Cadono inoltre le regole di accesso ai negozi con il 2G, equivalente del nostro Green pass rafforzato, ossia quello che era stato definito dai media nostrani il “lockdown dei non vaccinati”, ignorando forse che mai in Germania ci sono state misure che impedissero a chicchessia di lasciare la propria abitazione se non con un certificato cartaceo, nemmeno durante la prima ondata pandemica. Si torna dunque in tutti i negozi, al museo, nelle biblioteche e negli impianti sportivi senza l’esibizione di alcuna certificazione, che resta per i servizi alla persona (con tampone si può accedere, come da noi, a saloni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) di Luciana Apicella, giornalista, Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica È di pochi giorni fa la decisione del governo della Baviera di abolire l’obbligo vaccinale per il personale sanitario che sarebbe dovuto entrare in vigore in tempi stretti. Cadono inoltre le regole di accesso ai negozi con il 2G, equivalente del nostrorafforzato, ossia quello che era stato definito dai media nostrani il “lockdown dei non vaccinati”, ignorando forse che mai in Germania ci sono state misure che impedissero a chicchessia di lasciare la propria abitazione se non con un certificato cartaceo, nemmeno durante la prima ondata pandemica. Si torna dunque in tutti i negozi, al museo, nelle biblioteche e negli impianti sportivi senza l’esibizione di alcuna certificazione, che resta per i servizi alla persona (con tampone si può accedere, come da noi, a saloni di ...

Advertising

ladyonorato : “L’obbligo v4cc11nale è illegittimo perché non c’è sicurezza sugli effetti di ciò che si somministra”: analisi del… - VittorioSgarbi : Martedì 15 tutti al Circo Massimo per dire “no al Green Pass”! - borghi_claudio : Non solo green pass. Questa settimana si saprà anche se ci sarà il via libera ai #referendumgiustizia e potrebbe essere un terremoto. - zazoomblog : Green pass all’estero diminuiscono le restrizioni. E in Italia? Un rischio per il futuro - #Green #all’estero… - Thetrut63021213 : RT @MT_Meli_: Ma a fronte di un mondo che riapre, e con casi eclatanti (vedi: UK) che frantumano la narrazione dei propagandisti italioti,… -