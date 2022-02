Genoa-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Salernitana, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Una delle partite più importanti di questa stagione, visto che i padroni di casa, una sola vittoria in campionato, sfidano l’unica squadra che sta sotto in classifica in quello che è un vero e proprio spareggio nella lotta salvezza. Appuntamento alle ore 15 di domenica 13 febbraio. Genoa-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Manuel Pasqual. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per la venticinquesima giornata di. Una delle partite più importanti di questa stagione, visto che i padroni di casa, una sola vittoria in campionato, sfidano l’unica squadra che sta sotto in classifica in quello che è un vero e proprio spareggio nella lotta salvezza. Appuntamento alle ore 15 di domenica 13 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero e Manuel Pasqual. SportFace.

Advertising

Mario34263403 : Bollettino a noi Genoani Genoa - Salernitana Venezia - Genoa Genoa - Empoli se non facciamo almeno 7 punti siamo… - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 25): - Milan vs Sampdoria 8:30 - Hellas Verona vs Udinese 11:00 - Empoli vs Cagl… - infoitsport : Serie A | Genoa vs Salernitana probabili formazioni e pronostico - Shalalalalalahh : @424BasilStreet Potevano mettere, chessò? Genoa - Salernitana, Empoli - Cagliari, Verona - Udinese, Spezia - Fioren… - ENZOBOCCIA11 : LA MIA BOLLA DOMENICALE ATALANTA - JUVENTUS = 2 TOTTENHAM - WOLVES = 1 HOFFENHEIM - ARMINIA = 1 UNION.B - DORTMUD… -