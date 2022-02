Gas, il progetto del governo bocciato anche da Nomisma: “Con queste regole ci vorranno anni, se non decenni, a produrre di più in Italia”. E in ogni caso zero effetti in bolletta (Di domenica 13 febbraio 2022) Si sta scatenando una tempesta in quel bicchiere che più o meno contiene tutto il gas dei giacimenti Italiani. Il presidente di Nomisma energia Davide Tabarelli ha commentato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) approvato ieri dal ministero della Transizione ecologica: “Con queste regole ci vorranno anni, se non decenni, per produrre più gas in Italia: ce lo dimostra l’esperienza degli ultimi 20-30 anni. anche se tecnicamente un raddoppio della produzione da 3 a 6 miliardi di metri cubi sarebbe possibile in un anno”. Nomisma ricorda come nel 2021 la produzione nazionale di gas ha raggiunto il minimo dal 1954 a 3 miliardi di metri cubi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Si sta scatenando una tempesta in quel bicchiere che più o meno contiene tutto il gas dei giacimentini. Il presidente dienergia Davide Tabarelli ha commentato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) approvato ieri dal ministero della Transizione ecologica: “Conci, se non, perpiù gas in: ce lo dimostra l’esperienza degli ultimi 20-30se tecnicamente un raddoppio della produzione da 3 a 6 miliardi di metri cubi sarebbe possibile in un anno”.ricorda come nel 2021 la produzione nazionale di gas ha raggiunto il minimo dal 1954 a 3 miliardi di metri cubi. ...

Advertising

enricomaino : RT @fattoquotidiano: Gas, il progetto del governo bocciato anche da Nomisma: “Con queste regole ci vorranno anni, se non decenni, a produrr… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Gas, il progetto del governo bocciato anche da Nomisma: “Con queste regole ci vorranno anni, se non decenni, a produrr… - fattoquotidiano : Gas, il progetto del governo bocciato anche da Nomisma: “Con queste regole ci vorranno anni, se non decenni, a prod… - Italia_Notizie : Gas, il progetto del governo bocciato anche da Nomisma: “Con queste regole ci vorranno anni, se non decenni, a prod… - PCaffese : Giornalista fossile Sole 24 Ore,quello che vuole trivellare il mare,ha detto che non capisce i disegni dei pompaggi… -