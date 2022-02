Amici, i primi verdetti per gli allievi che accedono al Serale (Di domenica 13 febbraio 2022) La corsa al Serale di Amici continua per i concorrenti della trasmissione di Canale 5. Gli allievi sono tornati finalmente in studio la scorsa settimana e le sfide tra i cantanti e ballerini sono ancora in corso per capire chi saranno i fortunati ad accedere alla fase finale della trasmissione. Maria De Filippi inaugura il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 13 febbraio 2022) La corsa aldicontinua per i concorrenti della trasmissione di Canale 5. Glisono tornati finalmente in studio la scorsa settimana e le sfide tra i cantanti e ballerini sono ancora in corso per capire chi saranno i fortunati ad accedere alla fase finale della trasmissione. Maria De Filippi inaugura il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RadioZetaOf : ?? Avete scelto i vostri inediti di @AmiciUfficiale preferiti: #Alex , #Luigi e #LDA sono i primi classificati, sett… - Ilaria_14_ : RT @DemiDaniiix: I miei protetti sono stati i primi in quasi tutte le classifiche, i primi cantanti a prendersi l'accesso al serale. Confid… - iltempointorno : RT @DemiDaniiix: I miei protetti sono stati i primi in quasi tutte le classifiche, i primi cantanti a prendersi l'accesso al serale. Confid… - asiainox14 : RT @DemiDaniiix: I miei protetti sono stati i primi in quasi tutte le classifiche, i primi cantanti a prendersi l'accesso al serale. Confid… - DemiDaniiix : I miei protetti sono stati i primi in quasi tutte le classifiche, i primi cantanti a prendersi l'accesso al serale.… -