Ale e Franz | tutto quello che non sai sulla vita privata del duo comico

(Di domenica 13 febbraio 2022) Oggi, tra gli ospiti di Francesca Fialdini, ci saranno Ale e, il famoso duoche ha iniziato la loro carriera sul palcoscenico di Zelig Francesca Fialdini, anche oggi, come ogni domenica andrà in onda con il suo talk Da noi a ruota libera. Dalle anticipazioni sugli ospiti del 13 febbraio ci saranno Massimo Ranieri che ha da poco partecipato al Festival di Sanremo e drag queen Priscilla che su Discovery Plus è stata giudice insieme a Tommaso Zorzi e Chiara Francini di Drag Race Italia. Il famoso duo(Fonte: Instagram)Presenti anche Ale eche hanno iniziato la loro carriera televisiva sul palcoscenico di Zelig negli anni 2000 e che attualmente sono tra gli ospiti fissi della trasmissione di Fabio Fazio a Che tempo che fa. I veri nomi dei due comici sono Alessandro Besentini e ...

Advertising

massimo_san : RT @nove: Lo storico duo milanese Ale e Franz è protagonista di questa nuova intervista spettacolo curata da Giancarlo Bozzo. Le risate son… - nove : Lo storico duo milanese Ale e Franz è protagonista di questa nuova intervista spettacolo curata da Giancarlo Bozzo.… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini. Tra gli ospiti Massimo Ranieri e il duo Ale & Franz - MontiFrancy82 : A #DanoiaRuotaLibera ospiti @Ranieri_Calone @VittorioSgarbi e #AleeFranz @francifialdini - SMSNEWSOFFICIAL : A #DanoiaRuotaLibera ospiti @Ranieri_Calone @VittorioSgarbi e #AleeFranz @francifialdini -

Ultime Notizie dalla rete : Ale Franz

VignaClaraBlog.it

Sono Massimo Ranieri, Vittorio Sgarbi e il duo comico formato dai personaggi intervistati da Francesca Fialdini a "Da Noi?a Ruota Libera", in onda domenica 13 febbraio alle 17.20 su Rai1. Inoltre, ospiti in studio, Priscilla, la drag queen più famosa d'...... 'Il Venezia FC comunica che? Matj è risultato positivo al Covid - 19 in seguito al tampone ... Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Ridgeciano Haps, Marco Modolo, Cristian Molinaro, JakobPálsson, ...A Da Noi a Ruota Libera la drag queen Priscilla, Massimo Ranieri, Ale & Franz. Domenica 13 febbraio 2022 alle 14 su Rai 1 nuovo appuntamento con Domenica In con Mara Venier tornata a Roma agli studi ...Francesca Fialdini anche domani terrà compagnia ai telespettatori di Rai1 con il suo talk e dalle anticipazioni sugli ospiti del 13 febbraio di Da noi a ruota libera si scopre che come sempre ci sarà ...