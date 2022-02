Un dolore immenso per Laura Chiatti: “Riesco solo a darmi questa spiegazione” (Di sabato 12 febbraio 2022) Laura Chiatti non avrebbe mai immaginato di dovere dire addio alla sua cara amica Elena. Un lutto che non riesce a spiegarsi ma poi l’attrice la trova una giustificazione a questa morte, a tutto il dolore. E’ morta una parte della sua adolescenza, è morta una delle amiche a lei più care, che conosceva da tanto tempo. E’ sul suo profilo Instagram che Laura Chiatti scrive il suo addio ad Elena, è sui social che tira fuori la sua incredulità e la sua spiegazione. Forse Elena ha raggiunto la sua mamma, forse è lei che l’ha voluta accanto per non lasciarla mai più sola. Nelle parole di Laura Chiatti si intuisce la sofferenza che Elena ha provato nella sua vita. Racconta che solo tre giorni fa erano insieme, si erano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 febbraio 2022)non avrebbe mai immaginato di dovere dire addio alla sua cara amica Elena. Un lutto che non riesce a spiegarsi ma poi l’attrice la trova una giustificazione amorte, a tutto il. E’ morta una parte della sua adolescenza, è morta una delle amiche a lei più care, che conosceva da tanto tempo. E’ sul suo profilo Instagram chescrive il suo addio ad Elena, è sui social che tira fuori la sua incredulità e la sua. Forse Elena ha raggiunto la sua mamma, forse è lei che l’ha voluta accanto per non lasciarla mai più sola. Nelle parole disi intuisce la sofferenza che Elena ha provato nella sua vita. Racconta chetre giorni fa erano insieme, si erano ...

