Taranto-Virtus Francavilla | reti bianche e poche emozioni | è 0-0 nel Derby di Puglia

Advertising

ottopagine : Taranto - Virtus Francavilla 0-0, l'arianese Grasso arbitra le battute finali #Avellino - ILOVEPACALCIO : Serie C: pari tra Taranto e Virtus Francavilla. La classifica aggiornata a - ArmandoSoave85 : Risultato finale Taranto vs Virtus Francavilla 0-0 - NewsTuttoC : Serie C, pari in terra pugliese: Taranto-Virtus Francavilla termina 0-0 - zazoomblog : Taranto Virtus Francavilla 0-0 DIRETTA LIVE: termina il primo tempo - #Taranto #Virtus #Francavilla #DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto Virtus

DIRETTAFRANCAVILLA (RISULTATO 0 - 0): PATIERNO PERICOLOSO Ci prova subito laFrancavilla nella ripresa dopo 3 sfruttando un break su palla persa da Civilleri con Patierno che piazza la ......00 Cremona - Napoli 17:30 Milano - Pesaro 18:00 Sassari -Bologna Visualizza Lega Basket ...00 Bergamo - Perugia Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:00 Trentino - Prisma...Un punto, comunque, importante per la Virtus Francavilla che rimane secondo in classifica e in piena lotta per l'alta classifica. Per il Taranto un punto che fa morale ottenuto contro una grande ...Pari nel secondo derby di Puglia valido per la 26a giornata del girone C di Serie C, Taranto e Virtus Francavilla si dividono la posta in palio. Il Taranto sfiora il vantaggio dopo appena tre minuti ...