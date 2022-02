Sonego vola in semifinale a Baires, si ferma Fognini (Di sabato 12 febbraio 2022) Nell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale argentina - live su SuperTennis - il torinese, n.3 del seeding, batte con qualche brivido lo spagnolo Verdasco. Il ligure, n.4 del seeding, sconfitto in due set dall’argentino Delbonis, sesta testa di serie, che in “semi” sfiderà il n.1 Ruud Leggi su federtennis (Di sabato 12 febbraio 2022) Nell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale argentina - live su SuperTennis - il torinese, n.3 del seeding, batte con qualche brivido lo spagnolo Verdasco. Il ligure, n.4 del seeding, sconfitto in due set dall’argentino Delbonis, sesta testa di serie, che in “semi” sfiderà il n.1 Ruud

Advertising

Labellasospesa : RT @GeorgeSpalluto: Sonego vola in semifinale a Buenos Aires battendo Verdasco 64 76. 7^semifinale in carriera per Sonny che adesso affront… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Sonego vola in semifinale a Buenos Aires battendo Verdasco 64 76. 7^semifinale in carriera per Sonny che adesso affront… - BroginiAlessio : RT @GeorgeSpalluto: Sonego vola in semifinale a Buenos Aires battendo Verdasco 64 76. 7^semifinale in carriera per Sonny che adesso affront… - lorenzofares : VIA COL VENTO! ?? Nella 'Bora' di #BuenosAires Lorenzo #Sonego ???? spazza via (è il caso di dirlo) Fernando Verdasc… - GeorgeSpalluto : Sonego vola in semifinale a Buenos Aires battendo Verdasco 64 76. 7^semifinale in carriera per Sonny che adesso aff… -