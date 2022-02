Serie B 2021/2022, il Pisa non va oltre il pari contro la Ternana: reti bianche (Di sabato 12 febbraio 2022) Pisa e Ternana hanno diviso la posta in palio attraverso il risultato di 0-0, in occasione del match valevole per la ventiduesima giornata della Serie B 2021/2022. Primo tempo con partenza lampo dei padroni di casa, volenterosi di portare a casa 3 punti per alimentare l’impresa sin qui messa in pratica in questo inizio di stagione; conclusioni pericolose di Beruatto, Sibilli e Puscas nel corso del primo quarto d’ora di match, sebbene Iannarili e la difesa comandata dal diligente Capuano abbiano respinto ogni offensiva pericolosa dei toscani. Pian piano, gli uomini di Lucarelli hanno iniziato ad affacciarsi dalle parti di Nicolas, soprattutto mediante calci piazzati pericolosi, seppur con tentativi velleitari e pensando prima a difendere nel migliore dei modi e solo successivamente a contrattaccare. ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022)hanno diviso la posta in palio attraverso il risultato di 0-0, in occasione del match valevole per la ventiduesima giornata della. Primo tempo con partenza lampo dei padroni di casa, volenterosi di portare a casa 3 punti per alimentare l’impresa sin qui messa in pratica in questo inizio di stagione; conclusioni pericolose di Beruatto, Sibilli e Puscas nel corso del primo quarto d’ora di match, sebbene Iannarili e la difesa comandata dal diligente Capuano abbiano respinto ogni offensiva pericolosa dei toscani. Pian piano, gli uomini di Lucarelli hanno iniziato ad affacciarsi dalle parti di Nicolas, soprattutto mediante calci piazzati pericolosi, seppur con tentativi velleitari e pensando prima a difendere nel migliore dei modi e solo successivamente a contrattaccare. ...

