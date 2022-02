Roberta Capua, perché è finita con Massimiliano Rosolino: “Non c’è rancore tra noi” (Di sabato 12 febbraio 2022) Roberta Capua, con l’ex fidanzato Massimiliano Rosolino una storia d’amore tra il 2003 ed il 2005: anni intensi di passione tra la conduttrice e lo sportivo, che hanno fatto sognare i fan, al termine dei quali si sono detti addio a causa di progetti ed obiettivi divergenti. Roberta Capua, con l’ex Massimiliano Rosolino insieme fino al 2005 Oggi la presentatrice campana sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin tra carriera e vita privata. Campione del nuoto tra gli azzurri più titolati, Massimiliano Rosolino è stato legato all’ex Miss Italia dal 2003 al 2005 per poi interrompere la relazione. I motivi sono stati svelati dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022), con l’ex fidanzatouna storia d’amore tra il 2003 ed il 2005: anni intensi di passione tra la conduttrice e lo sportivo, che hanno fatto sognare i fan, al termine dei quali si sono detti addio a causa di progetti ed obiettivi divergenti., con l’exinsieme fino al 2005 Oggi la presentatrice campana sarà tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin tra carriera e vita privata. Campione del nuoto tra gli azzurri più titolati,è stato legato all’ex Miss Italia dal 2003 al 2005 per poi interrompere la relazione. I motivi sono stati svelati dalla ...

Advertising

DonnaGlamour : Marisa Jossa: scopri chi è la madre di Roberta Capua, dalle origini alle curiosità! - DonnaGlamour : Sai chi è Michelangelo Capua? Tutto sul fratello della conduttrice e ex Miss Italia Roberta Capua! - ReignOfTheSerie : Gli ospiti di sabato 12 febbraio a #Verissimo saranno: Deborah Compagnoni, i cantanti freschi di @SanremoRai Matteo… - LukeRelative : Per me il pinguino è Roberta Capua #IlCantanteMascherato - FlaviaGufetta : La Medusa per me è Roberta Capua #IlCantanteMascherato -