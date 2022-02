Roberta Capua a Verissimo: il covid, il rapporto con la mamma e il figlio Leonardo e la parentela con Ilaria Capua (Di domenica 13 febbraio 2022) Roberta Capua è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda sabato 12 febbraio. La conduttrice, reduce della splendida esperienza alle redini del PrimaFestival ha ripercorso i lunghi anni id carriera, l’amore per i figli e l’affetto materno. Non solo, ha rivissuto anche i momenti in cui sia lei sia la mamma hanno partecipato a Miss Italia, ricevendo un messaggio da Patrizia Mirigliani, che le ha detto: “tu e tua madre avete scritto un bellissimo capitolo di Miss Italia” Roberta Capua: il rapporto con la mamma e il figlio “Mi rapporto al tempo che passa con serenità”, così Roberta Capua ha esordito parlando della sua ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022)è stata ospite della puntata diandata in onda sabato 12 febbraio. La conduttrice, reduce della splendida esperienza alle redini del PrimaFestival ha ripercorso i lunghi anni id carriera, l’amore per i figli e l’affetto materno. Non solo, ha rivissuto anche i momenti in cui sia lei sia lahanno partecipato a Miss Italia, ricevendo un messaggio da Patrizia Mirigliani, che le ha detto: “tu e tua madre avete scritto un bellissimo capitolo di Miss Italia”: ilcon lae il“Mial tempo che passa con serenità”, cosìha esordito parlando della sua ...

