Paracetamolo e vigile attesa: le linee guida cambiano, le colpe di Speranza restano (Di sabato 12 febbraio 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Il Tar del Lazio, con sentenza n. 419 del 15 gennaio 2022, aveva annullato la circolare ministeriale del 26 aprile 2021 nella parte in cui questa prescriveva ai medici l’utilizzo del protocollo “tachipirina e vigile attesa”, ritenendo che i medici debbano essere lasciati liberi di prescrivere la terapia secondo il principio di “scienza e coscienza”, assumendosene la relativa responsabilità. Quattro giorni più tardi, il 19 gennaio, la terza sezione del Consiglio di Stato ha sospeso con effetto immediato la decisione del Tar, salvando gli effetti della Circolare ministeriale. L’atto con cui il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar è stato emanato in via cautelare, mentre ieri – 9 febbraio – il Consiglio di Stato si è pronunciato nel merito annullando la sentenza del Tar, motivando la decisione sulla base del ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 12 febbraio 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Il Tar del Lazio, con sentenza n. 419 del 15 gennaio 2022, aveva annullato la circolare ministeriale del 26 aprile 2021 nella parte in cui questa prescriveva ai medici l’utilizzo del protocollo “tachipirina e”, ritenendo che i medici debbano essere lasciati liberi di prescrivere la terapia secondo il principio di “scienza e coscienza”, assumendosene la relativa responsabilità. Quattro giorni più tardi, il 19 gennaio, la terza sezione del Consiglio di Stato ha sospeso con effetto immediato la decisione del Tar, salvando gli effetti della Circolare ministeriale. L’atto con cui il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar è stato emanato in via cautelare, mentre ieri – 9 febbraio – il Consiglio di Stato si è pronunciato nel merito annullando la sentenza del Tar, motivando la decisione sulla base del ...

Advertising

Gautama611 : A fine pandemia ,#speranzadimettiti cambia musica e con l' assist di Frattini che lo salva in corner modifica la su… - RibesAlvarez : RT @AngeliniPhIT: La sentenza del Consiglio di Stato su #paracetamolo e #FANS nella #vigileattesa #covid19 chiarisce che non è mai stata me… - Francesco01Fra : RT @reportrai3: Monoclonali e antivirali sono cari e destinati ai pazienti fragili. Il cosiddetto protocollo della vigile attesa, prevede c… - Gilbert19632057 : @Gautama611 @AStramezzi Povero uomo si! perché si fa’ il mazzo per aiutare chi ne ha bisogno! Altro che paracetamol… - GiuseppeZotti3 : @strange_days_82 porti le prove che ha ammazzato persone ,spero che la famiglua lo quereli dica piuttosto la vigile… -