Nati incendiari e morti pompieri | il tramonto di Conte e dei 5 Stelle

(Di sabato 12 febbraio 2022) di Matteo Milanesi Chi di giustizialismo ferisce, di giustizialismo perisce. E il Movimento 5ne sa qualcosa. Entrati in Parlamento per aprirlo come “una scatoletta di tonno”, i grillini si sono amalgamati a ciò che volevano combattere e distruggere. Dadi destra allo sbando ache hanno virato a sinistra, dall’antieuropeismo al sostegno ferreo di Mario Draghi, dalla messa in stato di accusa del Presidente Mattarella alla sua rielezione; il grillismo configura il più grande vulnus politico-istituzionale della Seconda Repubblica. Il partito che doveva ricostituire la spaccatura tra demos e kratos, dopo ildel berlusconismo, oggi rappresenta per definizione il palazzo del potere, il conformismo, il convenzionalismo. M5s, da anticasta a democristiani Per il riscoperto democristiano, ...