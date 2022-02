Miley Cyrus | la foto hot in un mare di banane fa impazzire i fan

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 febbraio 2022) Lahot di, immersa in undi, ha fattoi fan che hanno elogiato la sua bellezza, anche se alcuni hanno criticato l'uso della frutta: 'Che spreco di cibo'., che ha recentemente regalato ai fan un photoshoot in un mini abito osé per una campagna pubblicitaria molto audace di Gucci, ha superato se stessa qualche mese fa con unahot, in cui è circondata da undi, che ha letteralmente fattoi suoi fan. Il serviziografico in questione, pubblicato in esclusiva dalla rivista Interview, potrebbe essere la mossa più audace della, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni. La ...