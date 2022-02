Marmellata di limoni: una ricetta infallibile per una confettura versatile! (Di sabato 12 febbraio 2022) La Marmellata di limoni è una confettura versatile e golosa. Regala un sapore agrumato e profumatissimo ai biscotti di frolla, farcisce crostate, ricopre soffici lievitati ed è magnifica a colazione, sul pane tostato o sulle fette biscottate. Acidula e dolce al contempo, regala al palato grandi soddisfazioni! Si sposa meravigliosamente anche con i formaggi! Insomma è spettacolare! Ma prima di iniziare, sterilizzate i vasetti in cui travaserete la vostra preparazione. Fateli bollire per una buona mezz’ora senza tappo, poi sbollentate anche i coperchi per 5 minuti. Prelevateli con la pinza e lasciateli asciugare all’aria. E poi?! Curiose? Mettetevi ai fornelli, noi iniziamo! Marmellata di limoni: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: limoni non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 12 febbraio 2022) Ladiè unaversatile e golosa. Regala un sapore agrumato e profumatissimo ai biscotti di frolla, farcisce crostate, ricopre soffici lievitati ed è magnifica a colazione, sul pane tostato o sulle fette biscottate. Acidula e dolce al contempo, regala al palato grandi soddisfazioni! Si sposa meravigliosamente anche con i formaggi! Insomma è spettacolare! Ma prima di iniziare, sterilizzate i vasetti in cui travaserete la vostra preparazione. Fateli bollire per una buona mezz’ora senza tappo, poi sbollentate anche i coperchi per 5 minuti. Prelevateli con la pinza e lasciateli asciugare all’aria. E poi?! Curiose? Mettetevi ai fornelli, noi iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questaprocuratevi:non ...

Advertising

leone52641 : RT @Graziella_bi_1: Sotto un indaco cielo,piazze vuote dove crescono aranci luminosi coi loro frutti rotondi e vermigli; nell’ombra di un g… - Graziella_bi_1 : Sotto un indaco cielo,piazze vuote dove crescono aranci luminosi coi loro frutti rotondi e vermigli; nell’ombra di… - beccacciaro1 : @mary922929 Aspe mo me devi far capire Marmellata dì limoni? Ma non è aspra?? - aranceardizzone : Marmellata di Limoni - Fiorons1 : @ranallo_claudio Sto facendo la marmellata di limoni. Ho impastato x fare le ciambelline fritte.... Tutto è lavoro!! -

Ultime Notizie dalla rete : Marmellata limoni Il touch gastronomico di Ivano Bernardis È un piatto profumato, veloce e facile e molto gustoso." Limoni della costiera Amalfitana, nella ... La crostata la preparo con la marmellata di castagne, marmellata lavorata da noi, senza zucchero, ma ...

Con questi 3 rimedi della nonna, non butteremo più i cachi troppo maturi ma dovrebbero prestare attenzione i diabetici La marmellata di cachi, arance e spezie Ingredienti: 2 kg di arance; 2 kg di cachi; circa 2 kg di zucchero; 3 limoni; zenzero, cardamomo, anice, cannella q.b. Procedimento: Laviamo le arance e ...

Ricetta Marmellata di limoni senza buccia Agrodolce È un piatto profumato, veloce e facile e molto gustoso."della costiera Amalfitana, nella ... La crostata la preparo con ladi castagne,lavorata da noi, senza zucchero, ma ...Ladi cachi, arance e spezie Ingredienti: 2 kg di arance; 2 kg di cachi; circa 2 kg di zucchero; 3; zenzero, cardamomo, anice, cannella q.b. Procedimento: Laviamo le arance e ...