Malori improvvisi | la scoperta choc | “Riscontrato il 62% di probabilità in più”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Notizia certificata e riportata da Il Messaggero: Covid, chi ha contratto il virus ha il 62% diin più di avere un infarto: ecco le malattie cardiache che si rischiano. Non si chiudono i conti con l’infezione da Sars Cov-2 dopo il test negativo che fa uscire di casa dopo l'isolamento o che fa tornare a una vita normale dopo il ricovero. Chi ha avuto il Covid-19 ha un rischio maggiore di sviluppare complicanze cardiovascolari entro il primo mese e fino a un anno dopo l'infezione. Tra queste, aritmie cardiache, coaguli di sangue, ictus, malattia coronarica, infarto, insufficienza cardiaca o persino morte. E non c’è solo una questione di persone più a rischio: anche persone che in precedenza non avevano alcun problema del genere si sono imbattute nel cardiologo. La conferma viene da un lavoro dei ricercatori della Washington University School of Medicine ...