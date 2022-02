Infortunio Immobile: le ultime sul recupero! (Di sabato 12 febbraio 2022) Infortunio Immobile preoccupa la Lazio. Durante il match di Coppa Italia contro il Milan, il centravanti biancoceleste è stato protagonista di un duro scontro con il difensore avversario Pierre Kalulu. Scontro che ha causato un forte dolore alla caviglia per l’attaccante italiano. A poche ore dalla sfida al Bologna, prevista all’olimpico alle 15.00 di oggi, ancora non si ha un responso ufficiale. Sarri pensieroso spera di poter ritrovare il proprio bomber. Immobile-Lazio L’attaccante italiano sta cercando di esserci a tutti i costi, ieri nonostante il forte dolore, ha voluto comunque sostenere parte dell’allenamento in gruppo. Manca poco alla sfida di campionato e le prossime ore saranno decisive. Se Immobile sta bene sarà al centro dell’attacco, lui vuole esserci. Possibile ipotesi che la scelta ... Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022)preoccupa la Lazio. Durante il match di Coppa Italia contro il Milan, il centravanti biancoceleste è stato protagonista di un duro scontro con il difensore avversario Pierre Kalulu. Scontro che ha causato un forte dolore alla caviglia per l’attaccante italiano. A poche ore dalla sfida al Bologna, prevista all’olimpico alle 15.00 di oggi, ancora non si ha un responso ufficiale. Sarri pensieroso spera di poter ritrovare il proprio bomber.-Lazio L’attaccante italiano sta cercando di esserci a tutti i costi, ieri nonostante il forte dolore, ha voluto comunque sostenere parte dell’allenamento in gruppo. Manca poco alla sfida di campionato e le prossime ore saranno decisive. Sesta bene sarà al centro dell’attacco, lui vuole esserci. Possibile ipotesi che la scelta ...

