In cielo sulle note della banda (Di sabato 12 febbraio 2022) Diverse generazioni di flautisti e musicisti si sono rincontrate e hanno suonato insieme per il M° Domenico Giordano. Sul sagrato della chiesa lo Storico Gran Complesso Bandistico "Città di Salerno" ha chiuso la cerimonia eseguendo l'Intermezzo della Cavalleria Rusticana, la Marcia brillante "Amici veri" e "Giocondità", secondo la volontà del maestro. Di Olga Chieffi Ieri mattina nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore abbiamo dato l'estremo saluto alle spoglie mortali del M° Domenico Giordano, concertista e docente generosissimo, la cui scomparsa ha riunito la sua grande famiglia musicale. Il Maestro ha il dono dell'immortalità poiché in ogni allievo ha immesso una sua scintilla, che sarà trasmessa, donata da loro a quanti giovani riusciranno a conquistare al flauto, alla musica, al teatro, alla cultura, alla vita, facendo, così, rivivere il proprio ...

