(Di sabato 12 febbraio 2022) Non ce l’ha fatta ildi dieciche dal 31 gennaio era ricoverato all’ospedale Bambino Gesù didopo aver contratto il. Il piccolo, originario di Pomezia, è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì, a causa delle complicanze dovute all’infezione da Sars-Cov-2. Da quanto si apprende, ilaveva patologieed era considerato un ‘paziente fragile’. L’Unità di crisidella Regione Lazio e l’ospedale Bambino Gesù dihanno rilasciato una nota congiunta, dove esprimono “profondo cordoglio” per la morte deldi dieci. “Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall’infezione da ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, Covid: muore bimbo di 10 anni ricoverato all'ospedale Bambino Gesù | 'Presentava una comorbidità importante'… - HuffPostItalia : Bimbo muore di Covid a 10 anni, era ricoverato al Bambino Gesù - myrtamerlino : Una notizia terribile: il piccolo #Ryan non ce l'ha fatta nonostante l'impegno dei soccorritori. 100 ore in un pozz… - neXtquotidiano : Il bimbo di 10 anni (con malattie pregresse) morto di #COVID a #Roma - PaoloCaminiti1 : RT @SecolodItalia1: Covid, è morto il bimbo di Pomezia ricoverato al Bambino Gesù. Aveva 10 anni e “patologie serie” -

Ultime Notizie dalla rete : bimbo anni

...all'aperto grazie ai vaccini" Il bambino di 10morto per Covid Un bambino di 10è morto ... Ilaveva un'altra patologia "ma non era ricoverato per quella". Il ricovero è arrivato invece ...È un sabato di dolore quello di Pomezia. La comunità pometina è sotto choc dopo la notizia del decesso per covid di undi 10, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì al Bambin Gesù di Roma. A renderlo noto era stato ieri il primo cittadino Adriano Zuccalà che aveva così commentato: 'È una notizia che ci ...CoV - 2". Lo comunicano, in una nota congiunta, l'Unità di crisi Covid della Regione Lazio e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che esprimono "vicinanza alla famiglia da parte dei sanitari e delle ...In una nota congiunta, l’Unità di Crisi della Regione Lazio e l’ospedale hanno espresso “profondo cordoglio” e vicinanza alla famiglia, insieme a un appello a proseguire nella vaccinazione anti-Covid ...