Clizia Incorvaia attaccata sui social: la sua risposta all'hater è epica (Di sabato 12 febbraio 2022) Clizia Incorvaia attaccata sui social ma lei non ci sta: la sua risposta al commento è epica. Intanto si avvicina il lieto evento. Clizia Incorvaia, il video criticato dal alcuni utenti social, come mai? L'influencer non la manda a dire e controbatte: la sua risposta è davvero epica. Foto InstagramL'ex gieffina è ormai arrivata al nono mese di gravidanza e su Instagram ha espresso tutti i disagi che una gravidanza al termine comporta, cercando l'approvazione e la solidarietà delle altre donne e mamme. Tuttavia, si sa, sul web tra molti segnali di solidarietà c'è sempre qualche hater che passa alle critiche. Ci ha fatto l'abitudine, ormai, Clizia visto che è ...

