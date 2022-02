Calciomercato | rottura con la Lazio | è addio a fine stagione

(Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ?, una chicca da rompere con la. Ladellasi avvicina sempre di più, l'Inter potrebbe essere la sua casa, la spaccatura tra lae il difensore: in questo momento è sempre più certo che la prossima estate didiràai parametri zero . Ulteriori colloqui con i club si svolgeranno nei prossimi giorni per valutare la possibilità di proseguire insieme o separatamente al termine del torneo. L'ipotesi più probabile è che il contratto scada a giugno 2022, con Luis Felipe eche hanno vistoil mercato di gennaio a giugno. I giocatori vogliono un aggiustamento del contratto a grande cifra. Il club ha in parte accolto la richiesta, con il difensore italiano ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Inter, arriva la rottura: “Ci sentiamo migliori, andiamo via” - interchannel_ic : #Calciomercato #GdS - La #Juventus proporrà a #Dybala un rinnovo a cifre inferiori, con base fissa più bassa, intor… - zaremba_masha : @nicolafilotto @gumas75 'LA RICHIESTA DI DONNARUMMA: 12 MILIONI A STAGIONE' - sportli26181512 : Rocio Osorno è il nuovo amore di Iker Casillas. Un anno dopo la rottura con Sara Carbonero FOTO: Praticamente un an… - LALAZIOMIA : Rocio Osorno è il nuovo amore di Iker Casillas. Un anno dopo la rottura con Sara Carbonero FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato rottura

Stop and Goal

Su di lui c'è da tempo l'Inter, ma anche la Juventus potrebbe far partire l'assalto in caso dicon Dybala. La Joya e Raspadori: passato presente e... futuro dei bianconeri?Chi l'avversario peggiore da sfidare? ' Callejon era una veradi scatole, quando giocava con Insigne sapevi che avrebbe fatto certi movimenti ma non capivi mai se accorciare, perché faceva i ...Maddaloni si pone come obiettivo quello di tornare in campo o comunque in panchina non più tardi del 21 marzo, giorno del posticipo Cesena-Reggiana, per non restare fermo più di un anno visto che la ...L’Audace ha perso un pezzo importante come Sergi Garcia Mut, che ha rimediato nell’allenamento di venerdì scorso la rottura del tendine d’Achille e ha terminato in anticipo la stagione: “Dispiace ...