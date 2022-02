Banco Bpm vola in Borsa (+9%) sull'ipotesi di un'Opa Unicredit (Di sabato 12 febbraio 2022) Piazza Gae Aulenti non smentisce le indiscrezioni: "Continuiamo a valutare tutte le opzioni strategiche" Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) Piazza Gae Aulenti non smentisce le indiscrezioni: "Continuiamo a valutare tutte le opzioni strategiche"

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #12febbraio: il #debito scende verso quota 150%. #Draghi: troppe… - palmiottid : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #12febbraio: il #debito scende verso quota 150%. #Draghi: troppe truffe su… - infoiteconomia : Banco Bpm vola in Borsa (+9%) sull'ipotesi di un'Opa Unicredit - Giornaleditalia : Unicredit, possibile Opa per Banco Bpm. La banca di Andrea Orcel non smentisce e il titolo vola in borsa - StartMagNews : Unicredit punta su Banco Bpm. Fatti, numeri, rumors e scenari -