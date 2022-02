Stuprata a una festa: "Zitta bas...". Tre calciatori rinviati a giudizio (Di venerdì 11 febbraio 2022) I tre calciatori sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. L'episodio si sarebbe consumato durante la grigliata di Ferragosto in una villa del Bellunese Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) I tresono staticon l'accusa di violenza sessuale di gruppo. L'episodio si sarebbe consumato durante la grigliata di Ferragosto in una villa del Bellunese

MarziaLoreti : Foibe importanza minore @Anpinazionale ?la dovreste avere voi,che mostrate sempre disumanità,fatti togliere fiori p… - 15power_less : Una ragazzina viene stuprata e il giudice dice che non é reato. Ecco il nome del giudice che ha assolto i due stup… - KemistSum : Come cominciare bene la giornata: tg, una ragazza è stata stuprata, per il giudice il fatto non sussiste perché era… - DiscretoL : @noldorinion Cioè per te, vedere la visione di un artista che dici di rispettare stuprata è una cosa sopportabile s… - Enzoantidx : @love777790 Agghindata come una bagascia che aspetta solo di essere stuprata......sei stupenda,tesoro. La morbosa p… -