Sampdoria, Conti e il Milan nel destino: possibile esordio da titolare a San Siro

Giampaolo starebbe pensando di schierare per la prima volta Conti dal 1? proprio a San Siro contro il Milan Cinquantadue partite, cinque assist: questo il ruolino di marcia di Andrea Conti con il Milan. Il difensore della Sampdoria, approdato in blucerchiato nel mercato di gennaio, a livello di gol ha già migliorato le sue statistiche all'ombra della Lanterna. Tre partite disputate, due in campionato e una in Coppa Italia: due gol messi a segno a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Quello che manca a Conti è l'esordio dal primo minuto di gioco, cosa che potrebbe accadere proprio a San Siro contro la sua ex squadra.

