Salto con gli sci, programma Olimpiadi 12 febbraio: orari, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 11 febbraio 2022) La seconda settimana dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 si appresta ad entrare davvero nel vivo per quanto riguarda il Salto con gli sci, che domani assegnerà le medaglie nella competizione individuale maschile sul trampolino grande di Zhangjiakou. Ryoyu Kobayashi punta al bis dopo il trionfo su Normal Hill e sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali in ottica vittoria insieme ai norvegesi Halvor Egner Granerud e Marius Lindvik, gli austriaci Stefan Kraft e Manuel Fettner e gli sloveni Peter Prevc e Timi Zajc, mentre la squadra tedesca sembra ancora in difficoltà sull’impianto cinese. Per l’Italia l’obiettivo sarà quello di raggiungere la seconda serie di gara (e quindi le prime 30 posizioni) con Giovanni Bresadola, unico rappresentante azzurro del Salto speciale ancora presente in quel di Zhangjiakou per le gare a ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) La seconda settimana dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 si appresta ad entrare davvero nel vivo per quanto riguarda ilcon gli sci, che domani assegnerà le medaglie nella competizione individuale maschile sul trampolino grande di Zhangjiakou. Ryoyu Kobayashi punta al bis dopo il trionfo su Normal Hill e sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali in ottica vittoria insieme ai norvegesi Halvor Egner Granerud e Marius Lindvik, gli austriaci Stefan Kraft e Manuel Fettner e gli sloveni Peter Prevc e Timi Zajc, mentre la squadra tedesca sembra ancora in difficoltà sull’impianto cinese. Per l’Italia l’obiettivo sarà quello di raggiungere la seconda serie di(e quindi le prime 30 posizioni) con Giovanni Bresadola, unico rappresentante azzurro delspeciale ancora presente in quel di Zhangjiakou per le gare a ...

Advertising

fattoquotidiano : Sui conti del Campidoglio, Roberto Gualtieri torna al passato. Il primo bilancio del nuovo sindaco dem – già minist… - giohmmngs : RT @dreamingtom: CIOÈ TOM HOLLAND IERI ERA CON ROVAZZI OGGI IN VESPA PER ROMA E ORA È ANCHE ANDATO A PRANZO CON TOTTI???? È SOLO UNA FOLLIA… - IR0NWICC4N : ma non posso saltare le lezioni pomeridiane no piuttosto arrivo stasera con 40 di febbre ma non posso saltare altre… - the_mindflayer : Salto su LinkedIn per qualche minuto e incontro una nutrizionista con master in aromaterapia che infama la ricerca… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ??Le parole di #Juric pre #TorinoVenezia: “#Aramu non lo conosco, ma so che ha fatto il suo percorso di crescita. Anche noi ad… -