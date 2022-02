Salt and Sacrifice ha una data di uscita (Di venerdì 11 febbraio 2022) Attraverso il PlayStation Blog è stata ufficialmente comunicata la data di uscita di Salt and Sacrifice, sequel dell’acclamato Salt and Sanctuary A partire dall’annuncio ufficiale, avvenuto durante lo scorso anno, i ragazzi di Ska Studios e Devoured Studios hanno rilasciato con regolarità degli aggiornamenti relativi al loro Salt and Sacrifice, seguito dell’apprezzatissimo action RPG Salt and Sanctuary. Tra le informazioni diffuse vi è stata quella relativa alla possibilità di giocare il tutto in cooperativa o PvP (sebbene sia presente una modalità single player), ma a stuzzicare maggiormente i giocatori era sicuramente la possibilità di conoscere la data di uscita del gioco. data che è stata ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 11 febbraio 2022) Attraverso il PlayStation Blog è stata ufficialmente comunicata ladidiand, sequel dell’acclamatoand Sanctuary A partire dall’annuncio ufficiale, avvenuto durante lo scorso anno, i ragazzi di Ska Studios e Devoured Studios hanno rilasciato con regolarità degli aggiornamenti relativi al loroand, seguito dell’apprezzatissimo action RPGand Sanctuary. Tra le informazioni diffuse vi è stata quella relativa alla possibilità di giocare il tutto in cooperativa o PvP (sebbene sia presente una modalità single player), ma a stuzzicare maggiormente i giocatori era sicuramente la possibilità di conoscere ladidel gioco.che è stata ...

Advertising

Console_Tribe : Salt and Sacrifice, nuovo trailer e data di uscita - - Blinx_IDARA : @Naija_PR Pepper salt and maggi - Nextplayer_it : Salt and Sacrifice - annunciata la data di uscita - GamingTalker : Salt and Sacrifice, annunciata la data di uscita: arriva a maggio - GamingToday4 : Salt and Sacrifice – Trailer con data di uscita -