Pomezia, via libera del Consiglio comunale al Bilancio di previsione 2022-24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pomezia – Approvato in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2022-24. Il provvedimento stanzia 3 milioni di euro per la viabilità con manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, oltre 15 milioni di euro per il sociale e l’istruzione, 16 milioni per la gestione e tutela del verde pubblico, delle nostre spiagge e per la raccolta differenziata. “Pianificare le entrate non significa aumentare le tasse – ha spiegato l’Assessore Stefano Ielmini – ma razionalizzare i costi ed evitare gli sprechi. Abbiamo l’esempio virtuoso del servizio di raccolta differenziata che funziona bene e che è coperto completamente dalla Tari e che nel nostro Comune, in riferimento al 2020, risulta essere la più bassa dei Comuni della provincia di Roma tra i 40 e i 75mila abitanti. Avere i conti in ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022)– Approvato inildi-24. Il provvedimento stanzia 3 milioni di euro per la viabilità con manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, oltre 15 milioni di euro per il sociale e l’istruzione, 16 milioni per la gestione e tutela del verde pubblico, delle nostre spiagge e per la raccolta differenziata. “Pianificare le entrate non significa aumentare le tasse – ha spiegato l’Assessore Stefano Ielmini – ma razionalizzare i costi ed evitare gli sprechi. Abbiamo l’esempio virtuoso del servizio di raccolta differenziata che funziona bene e che è coperto completamente dalla Tari e che nel nostro Comune, in riferimento al 2020, risulta essere la più bassa dei Comuni della provincia di Roma tra i 40 e i 75mila abitanti. Avere i conti in ...

ufomecum : Convegno di Ufologia Città di Pomezia. Domenica 13 FEBBRAIO 2022 . SIMON HOTEL, VIA P.F. CALVI 9, POMEZIA #ufo #eventi - Comune_Pomezia : #Pomezia, via libera del Consiglio comunale al #Bilancio di previsione 2022-24 Il Sindaco Zuccalà: “Un provvedimen… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - via Pontina code tra via Cristoforo Colombo e Raccordo Anulare > Pomezia e tra Tor de Cenci e R… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico ripercussioni chiusura via Laurentina ?????? code su via Pontina tra Spinaceto e Raccordo Anulare… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - via Pontina ?????? Code tra Castel di Decima e Raccordo Anulare > Centro ?????? Code tra via Cris… -