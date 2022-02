Parco del Mercatello, cinghiale sfugge alla cattura: ora di punta ad una rete (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nulla di fatto per la cattura dell’esemplare di cinghiale avvistato ieri mattina nel Parco del Mercatello di Salerno. Il tentativo di intrappolarlo, programmato dall’amministrazione comunale di Salerno in sinergia con l’Asl ed un’associazione di cacciatori, non ha sortito gli effetti sperati. Nonostante la lunga attesa, avviata a partire dall’imbrunire nel Parco del Mercatello chiuso al pubblico a partire dalle 16, il cinghiale, per il quale si era già tentata una cattura sabato scorso, non si è presentato all’appuntamento. Ed ora l’amministrazione comunale e l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella puntano a cambiare strategia. Si pensa di posizionare una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nulla di fatto per ladell’esemplare diavvistato ieri mattina neldeldi Salerno. Il tentativo di intrappolarlo, programmato dall’amministrazione comunale di Salerno in sinergia con l’Asl ed un’associazione di cacciatori, non ha sortito gli effetti sperati. Nonostante la lunga attesa, avviata a partire dall’imbrunire neldelchiuso al pubblico a partire dalle 16, il, per il quale si era già tentata unasabato scorso, non si è presentato all’apmento. Ed ora l’amministrazione comunale e l’assessore all’ambiente Massimiliano Natellano a cambiare strategia. Si pensa di posizionare una ...

fattoquotidiano : Metalli pesanti, zinco, piombo, arsenico, forse pure diossina e idrocarburi nelle aree del Parco Sud. Domani inizia… - StefanoGuerrera : mamma mia la voglia di tagliare i capelli mentre dorme a Irama perché questo look da matto del parco #Sanremo2022 - radioalfa : Peste suina, timori per un suo arrivo nel territorio Salernitano. L'intervista con il direttore del Parco Nazionale… - anteprima24 : ** Parco del Mercatello, #Cinghiale sfugge alla #Cattura: ora di punta ad una #Rete ** - OrianaVilla9 : RT @TorinodaScoprir: Il Monviso e i pioppi si riflettono sulle acque del Po, in un tramonto invernale. Parco Fluviale del Po Morto, presso… -