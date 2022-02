Napoli | Ulivieri | «Può vincerle tutte e conquistare lo scudetto | ne sono sicuro»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il presidente dell’Assoallenatoriha parlato in vista di-Inter Renzo, presidente dell’Associazione Allenatori, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista di-Inter; sfida chiave in ottica–INTER SPALLETTI – «I nerazzurri sviluppano un altro tipo di gioco rispetto a prima. Dunque ogni allenatore ci mette del suo. Certo su Brozovic e la sua crescita in regia il lavoro di Luciano si apprezza ancora. Invece ilsi vede subito che è una squadra di Spalletti per come sa coniugare organizzazione di gioco e anche un certo pragmatismo. Come piace a me. Nel senso che gli azzurrispettacolari ma sanno anche portare a casa il risultato. Una cosa mi ha strabiliato a inizio ...