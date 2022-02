Napoli, De Giovanni: «Osimhen è unico. A Insigne l’Oscar alla carriera» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato della stagione del Napoli di Spalletti Maurizio De Giovanni, scrittore e grandissimo tifoso del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dando gli Oscar agli azzurri. Osimhen – «Victor Osimhen, anche perché, se vince lui, vince al 99% anche il Napoli. Ma non merita la statuetta per la capacità realizzativa, ma per l’unicità. Ha caratteristiche che nessun giocatore di Serie A possiede. Sarebbe un attore alla Will Smith per quell’aria scanzonata e allegra, per quella follia perfino un po’ autolesionista che solo i grandi ottimisti hanno». Insigne – «Quello alla carriera per ciò che ha dato in questi anni. La fine del film ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo scrittore Maurizio Deha parlato della stagione deldi Spalletti Maurizio De, scrittore e grandissimo tifoso del, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dando gli Oscar agli azzurri.– «Victor, anche perché, se vince lui, vince al 99% anche il. Ma non merita la statuetta per la capacità realizzativa, ma per l’unicità. Ha caratteristiche che nessun giocatore di Serie A possiede. Sarebbe un attoreWill Smith per quell’aria scanzonata e allegra, per quella follia perfino un po’ autolesionista che solo i grandi ottimisti hanno».– «Quelloper ciò che ha dato in questi anni. La fine del film ...

