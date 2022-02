MICHELLE HUNZIKER | “VORRÒ SEMPRE BENE A TOMASO” POI SVELA GLI OSPITI DEL SUO SHOW

(Di venerdì 11 febbraio 2022)– ospite in esclusiva domenica 13 febbraio a Verissimo – parla per la prima volta della fine della storia d’amore conTrussardi: “Una separazione èun lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. E aggiunge: “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tantoe gliene”. A Silvia Toffanin che le chiede se la fine del precedente matrimonio con Eros Ramazzotti l’abbia aiutata ad affrontare in maniera diversa questo momento,confessa: “Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho ...

ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme. Succede nel nuovo programmaImpossible , che vedrà la conduttrice in prima serata su Canale 5 per ben due sere: mercoledì 16 e mercoledì ...Le ultime indiscrezioni sembrano dare conferma alle voci sul loro conto, anche i fan hanno notato un particolare strano. Le ultime settimane sono state tutte concentrate sulla coppiae Tomaso Trussardi che hanno detto addio ai fan direttamente con una nota Ansa in cui annunciavano una separazione presa di comune accordo. C'è però un'altra coppia scoppiata che sta ...Michelle Hunziker e la corte ad un inviato di Striscia la notizia: ecco di chi si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici per eccellenza che ha conquistato la scena dello ...Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme. In tv. La storica coppia, dalla cui unione è nata la figlia Aurora, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, si ritroverà davanti alle ...