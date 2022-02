LIVE Tour de la Provence 2022, tappa di oggi in DIRETTA: superato il primo e unico GPM, gruppo a +4’30” (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.34 Spingono Ganna, Battistella e Hayter, provano a guidare il gruppo nel guadagnare secondi sulla testa: adesso il distacco è di 3 minuti. 13.31 Il gruppo, distante 4’10”, vede davanti a tutti Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team) e il britannico Ethan Hayter (Inoes Grenadiers). 13.28 Riepiloghiamo la situazione e vediamo chi sono i sei corridori in testa: 1 Pierre Rolland (FRA), B&B Hotels-KTM 2 Viktor Verschaeve (BEL), Lotto Soudal 3 Stéphane Rossetto (FRA), St Michel-Auber 93 4 Tom Mainguenaud (FRA), Go Sport – Roubaix Lille Métropole 5 Tristan Delacroix (FRA), Nice Métropole Côte d’Azur 6 Jean Goubert (FRA), Nice Métropole Côte d’Azur 13.25 Si riduce leggermente il gap tra testa e gruppo, +4’30”. 13.22 Anche il ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Spingono Ganna, Battistella e Hayter, provano a guidare ilnel guadagnare secondi sulla testa: adesso il distacco è di 3 minuti. 13.31 Il, distante 4’10”, vede davanti a tutti Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team) e il britannico Ethan Hayter (Inoes Grenadiers). 13.28 Riepiloghiamo la situazione e vediamo chi sono i sei corridori in testa: 1 Pierre Rolland (FRA), B&B Hotels-KTM 2 Viktor Verschaeve (BEL), Lotto Soudal 3 Stéphane Rossetto (FRA), St Michel-Auber 93 4 Tom Mainguenaud (FRA), Go Sport – Roubaix Lille Métropole 5 Tristan Delacroix (FRA), Nice Métropole Côte d’Azur 6 Jean Goubert (FRA), Nice Métropole Côte d’Azur 13.25 Si riduce leggermente il gap tra testa e”. 13.22 Anche il ...

