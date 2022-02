La piccola Nza è arrivata in Italia, ora sarà operata a Napoli | VIDEO (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Italia ha riacceso le speranza della famiglia di Nza Obaid Hama, la bambina irachena che sarà curata all’ospedale Monaldi del capoluogo campano. La piccola ha solamente 9 mesi ed è nata con un difetto cardiaco multiplo che mette a rischio la sua vita anche per un solo pianto. E l’arrivo nel nostro Paese, all’aeroporto di Napoli-Capodichino, è il viatico per quelle cure e quell’operazione che potrebbe scongiurare la sua morte prematura. Una bimba sorridente che, però, ha già affrontato tantissime sfide. E con lei anche il padre e la madre che l’hanno accompagnata in questo viaggio. Nza Obaid Hama, arrivata in Italia la bimba irachena malata di cuore E l’accoglienza calorosa del popolo di Napoli non si è fatta attendere. Pochi istanti dopo l’arrivo a Capodichino, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’ha riacceso le speranza della famiglia di Nza Obaid Hama, la bambina irachena checurata all’ospedale Monaldi del capoluogo campano. Laha solamente 9 mesi ed è nata con un difetto cardiaco multiplo che mette a rischio la sua vita anche per un solo pianto. E l’arrivo nel nostro Paese, all’aeroporto di-Capodichino, è il viatico per quelle cure e quell’operazione che potrebbe scongiurare la sua morte prematura. Una bimba sorridente che, però, ha già affrontato tantissime sfide. E con lei anche il padre e la madre che l’hanno accompagnata in questo viaggio. Nza Obaid Hama,inla bimba irachena malata di cuore E l’accoglienza calorosa del popolo dinon si è fatta attendere. Pochi istanti dopo l’arrivo a Capodichino, ...

