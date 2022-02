Incentivi auto in base al reddito? E’ fra le nuove proposte del governo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Torna in primo piano il tema degli Incentivi alle auto ecologiche, con un settore dell’auto da tempo in crisi ed un turnover fra auto inquinanti ed auto a basse e missioni che non prende slancio. Gli Incentivi già offerti e fortemente caldeggiati dal Movimento 5 Stelle, legati alle emissioni, non hanno avuto presa, anche perché piuttosto limitati in ammontare rispetto ad auto che costano molto di più di quelle tradizionali ed oggi incorporano anche i rincari delle materie prime. Incentivi subito in CdM Il tavolo dei Ministri sull’auto tenutosi mercoledì scorso ha messo giù alcune proposte, ma la crisi è seria e prolungata, come dimostrano i recenti dati sulle immatricolazioni, che hanno fatto segnare un -20%. Al piano ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Torna in primo piano il tema deglialleecologiche, con un settore dell’da tempo in crisi ed un turnover frainquinanti eda basse e missioni che non prende slancio. Gligià offerti e fortemente caldeggiati dal Movimento 5 Stelle, legati alle emissioni, non hanno avuto presa, anche perché piuttosto limitati in ammontare rispetto adche costano molto di più di quelle tradizionali ed oggi incorporano anche i rincari delle materie prime.subito in CdM Il tavolo dei Ministri sull’tenutosi mercoledì scorso ha messo giù alcune, ma la crisi è seria e prolungata, come dimostrano i recenti dati sulle immatricolazioni, che hanno fatto segnare un -20%. Al piano ...

