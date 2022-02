In Campania la mascherina all'aperto continua a essere obbligatoria. A De Luca piace distinguersi

Advertising

claudiopanarel7 : La Campania con il Presidente @VincenzoDeLuca, resiste. I contagi son all'ordine del giorno e mollare ora porterebb… - sevenblog_it : Da oggi finalmente diremo addio alla mascherina, almeno all’aperto. È il primo passo verso la fine dell’emergenza s… - SkyTG24 : Covid, in #Campania resta l’obbligo di mascherina all’aperto: multe fino a mille euro - fr4nc15_93 : Credo che ormai De Luca abbia come politica fare l'esatto contrario di quanto viene comunicato da palazzo Chigi. - Fabry27 : @AnnaritaDiSena Ho visto, De Luca ci tiene parecchio??, però un giro in Campania spero di farlo appena possibile, ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania mascherina

Da oggi, 11 febbraio, iniziano i primi allentamenti delle misure anti - Covid: primo su tutti cade l'obbligo laall'aperto. Ma non in. Mentre nel resto d'Italia cade l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, inl'utilizzo resta obbligatorio fino al 28 febbraio. A stabilirlo è ......4% della popolazione (sul podio Lombardia, Lazio e). Per quanto riguarda i contagi , ... Mascherine al chiuso Fino al 31 marzo, assieme all'obbligo dial chiuso, restano in vigore ...0 nuovi aggiornamenti Da oggi addio alle mascherine all'aperto, ma non per tutti: andranno indossate in caso di assembramenti e in Campania De Luca firma ordinanza con l'obbligo fino a tutto febbraio.Fa eccezione la regione Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca ha disposto il mantenimento di obbligo di mascherina all’aperto. Nel testo dell’ordinanza si legge che “fermo restando quanto ...