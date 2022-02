Il Messaggero: la Roma è in balia di Mourinho, non sa come arginarlo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Messaggero analizza il post Inter-Roma, lo sfogo di Mourinho nello spogliatoio raccontato dal Corriere dello Sport. E la prende anche dal versante della società. Scrive di una società silenziosa che fondamentalmente subisce Mourinho. È difficile stare dietro a uno come José Mourinho: al momento è più grande del post dove si trova. È lui che detta le regole del gioco, lui è la comunicazione della Roma. Lui è la squadra e la società: un uomo così performante e in un club che sceglie di non parlare (i Friedkin), può prendere il sopravvento e non sai mai dove arrivi il punto di caduta. Specialmente se viene scelto senza avere una strategia di contrasto. Le regole, lui, se le scrive da solo, adotta le sue strategie, al di là del bene e del male. E ancora: Oggi la società ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilanalizza il post Inter-, lo sfogo dinello spogliatoio raccontato dal Corriere dello Sport. E la prende anche dal versante della società. Scrive di una società silenziosa che fondamentalmente subisce. È difficile stare dietro a unoJosé: al momento è più grande del post dove si trova. È lui che detta le regole del gioco, lui è la comunicazione della. Lui è la squadra e la società: un uomo così performante e in un club che sceglie di non parlare (i Friedkin), può prendere il sopravvento e non sai mai dove arrivi il punto di caduta. Specialmente se viene scelto senza avere una strategia di contrasto. Le regole, lui, se le scrive da solo, adotta le sue strategie, al di là del bene e del male. E ancora: Oggi la società ...

Advertising

napolista : Il Messaggero: la Roma è in balia di Mourinho, non sa come arginarlo “José è più grande del post dove si trova, È… - MCalcioNews : Caos Roma, Il messaggero annuncia: 'i giocatori sono rimasti infastiditi dalle parole dure di Mourinho - News24_it : Il Messaggero: “Polveriera Roma, lo sfogo di Mourinho fa infuriare i giocatori” - RomaNews - infoitsport : Il Messaggero: “Polveriera Roma, lo sfogo di Mourinho fa infuriare i giocatori” - lupone47 : @PagineRomaniste Il Messaggero dovrebbe parlare bene della Roma perché è un quotidiano della capitale! Se a Caltag… -