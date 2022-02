Gosens: 'Orgoglioso di essere all'Inter, club storico' (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Col tipo di infortunio che ho subito meglio non accelerare, l'importante è che stia bene e stia riacquistando fiducia. Mi sto allenando bene e miglioro giorno dopo giorno, secondo me non manca tanto, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Col tipo di infortunio che ho subito meglio non accelerare, l'importante è che stia bene e stia riacquistando fiducia. Mi sto allenando bene e miglioro giorno dopo giorno, secondo me non manca tanto, ...

Advertising

RaiSport : #calcio #Gosens: 'Orgoglioso di essere all'#Inter, è un club storico, non credo manchi tanto al mio rientro' Legg… - MeazzanettI : RT @interclubpavia: Gosens: 'Orgoglioso di essere all'Inter, club storico' - interclubpavia : Gosens: 'Orgoglioso di essere all'Inter, club storico' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gosens: 'Orgoglioso di essere all'Inter, club storico' 'Elogi Merkel, lei in Germania per anni punto di riferimento' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Gosens: 'Spero di rientrare al più presto, sono orgoglioso del mio percorso' -