È arrivata a ben 5 miliardi di download dal 2016, record assoluto per questa App davvero utilissima (Di venerdì 11 febbraio 2022) C'è un'applicazione che è stata scaricata più di cinque miliardi di volte ma che non è famosa come WhatsApp, Facebook o Instagram. Stiamo parlando precisamente di Google Duo, un'applicazione realizzata dal gigante della tecnologia con sede a Mountain View, e che serve per effettuare le videochiamate. Google Duo, 10/2/2022 – Computermagazine.itIn un periodo, quello di pandemia di covid, in cui tale metodo di comunicazione ha toccato numeri incredibili visti i lockdown e la paura di contatti fisici, Google Duo è senza dubbio uno dei modi migliori per videochiamare i propri cari e gli amici, e proprio per questo l'applicazione ha superato quota 5 miliardi di download. L'applicazione è preinstallata sulla maggior parte dei telefoni Android, e ciò ha permesso di raggiungere facilmente l'incredibile cifra di cui sopra, ma in ogni caso i suoi ...

