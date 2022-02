Disavventura per un ex Lazio: auto contro una mucca. È in prognosi riservata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un ex calciatore della Lazio è stato vittima di un incidente stradale causato da una mucca Carlo Cherubini, ex terzino sinistro cresciuto nelle giovanili della Lazio, e sua moglie Valentina Scarchilli si trovano attualmente all’ospedale in prognosi riservata a causa di un incidente stradale. La coppia, all’uscita di una galleria nel territorio di San Gregorio da Sassola, ha travolto e ucciso una mucca apparsa all’improvviso sulla carreggiata. Come riportato da Il Messaggero, Cherubini è stato operato a causa di un trauma facciale, mentre la moglie ha subito un importante trauma toracico-addominale e si trova ancora in coma farmacologico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un ex calciatore dellaè stato vittima di un incidente stradale causato da unaCarlo Cherubini, ex terzino sinistro cresciuto nelle giovanili della, e sua moglie Valentina Scarchilli si trovano attualmente all’ospedale ina causa di un incidente stradale. La coppia, all’uscita di una galleria nel territorio di San Gregorio da Sassola, ha travolto e ucciso unaapparsa all’improvviso sulla carreggiata. Come riportato da Il Messaggero, Cherubini è stato operato a causa di un trauma facciale, mentre la moglie ha subito un importante trauma toracico-addominale e si trova ancora in coma farmacologico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

