Delia Duran contro Alex: “Lo lascio definitivamente, anche se chiede scusa è finita” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lunedì Alex Belli farà il suo comeback nel game nella casa del GF Vip per mettere un punto al triangolo con Soleil Sorge e Delia Duran. Probabilmente l’attore pensa di riconquistare la moglie, che però ieri a Davide Silvestri ha confidato di essere certa della sua decisione di chiudere con Alex. “Poteva capire in questa pausa di riflessione cosa voleva dalla sua vita davvero. Perché io mi sono già stufata. Non appartiene a me questo show. Invece di aiutarmi, lui mi ha distrutta. Mi sta distruggendo ed è andato alla rottura totale di questa cosa nostra. Se pensa che sia nel giochino? Allora ha capito male, perché io non sono nel suo gioco. Se io fossi nel suo gioco, sarei più tranquilla e sarebbe più facile affrontare tutto questo. Invece no, non è così! Cavolo, era il suo momento, poteva riconquistarmi e costruire ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 febbraio 2022) LunedìBelli farà il suo comeback nel game nella casa del GF Vip per mettere un punto al triangolo con Soleil Sorge e. Probabilmente l’attore pensa di riconquistare la moglie, che però ieri a Davide Silvestri ha confidato di essere certa della sua decisione di chiudere con. “Poteva capire in questa pausa di riflessione cosa voleva dalla sua vita davvero. Perché io mi sono già stufata. Non appartiene a me questo show. Invece di aiutarmi, lui mi ha distrutta. Mi sta distruggendo ed è andato alla rottura totale di questa cosa nostra. Se pensa che sia nel giochino? Allora ha capito male, perché io non sono nel suo gioco. Se io fossi nel suo gioco, sarei più tranquilla e sarebbe più facile affrontare tutto questo. Invece no, non è così! Cavolo, era il suo momento, poteva riconquistarmi e costruire ...

Advertising

zazoomblog : Delia Duran scopre dell’ingresso di Alex Belli. La reazione dei concorrenti - #Delia #Duran #scopre #dell’ingresso - LiberaViola : @unagiaslifes Già me lo immagino,con il suo modo di fare “io non provo alcun interesse per la signorina Delia Duran”. - gfvipit : CHE PENA DELIA DURAN #JERÙ Dopo questo… - chiaradiluna_ : Soleil si ?? tuo marito e ci diventi amica. Jess ti dice di fare meno con quello che le piace, te lo baci senza che… - vale90453943 : RT @Roberta_2506: #jeru Barù mentre lottava con la lingua di delia È stata duran -