Antonelli: “Settore della pesca in crisi, serve un sostegno maggiore per poter sopravvivere” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fiumicino – “Il Settore della pesca sta affrontando una crisi che assume caratteristiche ormai strutturali“. A parlare è l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli, a margine del recente Consiglio regionale con all’ordine del giorno la crisi del Settore della pesca. “Come amministrazione e per quanto di competenza, abbiamo ascoltato le criticità espresse dai rappresentanti di categoria in Commissione consiliare; siamo inoltre fortemente impegnati nella promozione del nostro pescato locale, nel creare sempre maggiore aderenza tra il comparto ittico e quello della ristorazione; a giorni rilasceremo altre 4 licenze per il plateatico del pesce. Abbiamo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fiumicino – “Ilsta affrontando unache assume caratteristiche ormai strutturali“. A parlare è l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica, a margine del recente Consiglio regionale con all’ordine del giorno ladel. “Come amministrazione e per quanto di competenza, abbiamo ascoltato le criticità espresse dai rappresentanti di categoria in Commissione consiliare; siamo inoltre fortemente impegnati nella promozione del nostroto locale, nel creare sempreaderenza tra il comparto ittico e quelloristorazione; a giorni rilasceremo altre 4 licenze per il plateatico del pesce. Abbiamo ...

