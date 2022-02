Undici nuclei familiari sgomberati a Ercolano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in attesa dei controlli da parte dei tecnici per verificare la staticità degli immobili al Corso Umberto I a. A darne notizia, il sindaco Ciro Buonajuto che con un’ordinanza firmata poco fa ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada, in corrispondenza dei palazzi di edilizia privataa causa di un abbassamento del piano di calpestio di uno degli appartamenti. Contestualmente è stato istituito, fino a data da destinarsi, il doppio senso di marcia in Corso Resina per agevolare il traffico veicolare. ”Mi sono recato personalmente sul posto per sincerarmi delle condizioni delle famiglie, che al momento hanno provveduto ...

