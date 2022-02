Ue, Unicef ed Eni insieme per migliorare la qualità dell’acqua in Iraq (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Unione Europea, Unicef ed Eni, lanciano un progetto da 7 milioni di dollari (6,12 mln euro) per migliorare la qualità dell’acqua a Bassora, in Iraq, per 850mila persone, tra cui 160mila bambini. In linea con l’impegno condiviso con il settore privato per guidare il progresso verso l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in Iraq e nel mondo, l’obiettivo è quello di fornire entro il 2024 l’accesso a “servizi idrici di qualità e resistenti al clima” ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie nelle due aree dei bacini idrici di Al-Baradiya e Al-Jiha a Bassora, che comprendono 40 scuole e 21 centri sanitari.In queste zone quasi 3 bambini su 5 non hanno accesso a servizi idrici gestiti in modo sicuro e meno della metà delle scuole del paese ha accesso ... Leggi su cityroma (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Unione Europea,ed Eni, lanciano un progetto da 7 milioni di dollari (6,12 mln euro) perlaa Bassora, in, per 850mila persone, tra cui 160mila bambini. In linea con l’impegno condiviso con il settore privato per guidare il progresso verso l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ine nel mondo, l’obiettivo è quello di fornire entro il 2024 l’accesso a “servizi idrici die resistenti al clima” ai bambini, ai giovani e alle loro famiglie nelle due aree dei bacini idrici di Al-Baradiya e Al-Jiha a Bassora, che comprendono 40 scuole e 21 centri sanitari.In queste zone quasi 3 bambini su 5 non hanno accesso a servizi idrici gestiti in modo sicuro e meno della metà delle scuole del paese ha accesso ...

