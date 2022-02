Sampdoria, Damsgaard: «Ultimo periodo in salita, ma tornerò più forte» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mikkel Damsgaard rompe il silenzio dalla Danimarca: le dichiarazioni del centrocampista di proprietà della Sampdoria Mikkel Damsgaard è stato premiato dalla Federazione danese come miglior talento del 2021, grazie alle ottime prestazioni fornite durante Euro 2020. Ecco le dichiarazioni dell’esterno di proprietà della Sampdoria. TALENTO DANESE DELL’ANNO – «Sono incredibilmente felice, è un premio molto speciale. Significa molto per me, pensano che io abbia giocato bene. Gli Europei di quest’estate hanno avuto un ottimo impatto, ho anche segnato qualche gol». BILANCIO DEL 2021 – «Nell’Ultimo periodo è stato un po’ in salita, ma per me il 2021 è stato un anno fantastico. Gli Europei rappresentano un viaggio stupendo, è stata un’esperienza molto speciale. È stata ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mikkelrompe il silenzio dalla Danimarca: le dichiarazioni del centrocampista di proprietà dellaMikkelè stato premiato dalla Federazione danese come miglior talento del 2021, grazie alle ottime prestazioni fornite durante Euro 2020. Ecco le dichiarazioni dell’esterno di proprietà della. TALENTO DANESE DELL’ANNO – «Sono incredibilmente felice, è un premio molto speciale. Significa molto per me, pensano che io abbia giocato bene. Gli Europei di quest’estate hanno avuto un ottimo impatto, ho anche segnato qualche gol». BILANCIO DEL 2021 – «Nell’è stato un po’ in, ma per me il 2021 è stato un anno fantastico. Gli Europei rappresentano un viaggio stupendo, è stata un’esperienza molto speciale. È stata ...

Advertising

CalcioNews24 : #Sampdoria, #Damsgaard pronto a tornare in campo ?? - Gargion3 : RT @it_samp: #Sampdoria - #Damsgaard è stato premiato dalla Federazione danese come miglior talento del 2021! ???????? ?? Questo è un estratto… - TuttoFanta : ??Report #SAMPDORIA: ?In dubbio la presenza di #Quagliarella. ?Scarico in piscina per #Askildsen. ?Individuale progr… - sportli26181512 : Samp, Damsgaard premiato miglior talento danese del 2021: Il fantasista della Sampdoria Mikkel Damsgaard è stato pr… - it_samp : #Sampdoria - #Damsgaard è stato premiato dalla Federazione danese come miglior talento del 2021! ???????? ?? Questo è… -