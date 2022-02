(Di giovedì 10 febbraio 2022). Ormai è cosa nota e risaputa: ilè sempre spumeggiante, denso di annunci e sorprese scoppiettanti, così come l’ultimo di poche ore fa. Proprio durante la giornata di ieri, 9, infatti,ha sfruttato l’occasione per annuncio nuovitutti da scoprire. Non sono mancati anche i titoli che verranno sfornati da qui ai prossimi mesi. Bene, andiamo con calma ed ordine, cercando di elencare tutto ciò che è stato svelato di recente dalla nota compagnia di Kyoto. Leggi anche: Quando esce FIFA 22: data di uscita, prezzo, copertina edel gioco di calcio EA Sports Ecco ledallaFire Emblem Warriors: Three Hopes: iniziamo alla ...

Advertising

CorriereCitta : Nintendo Direct febbraio 2022, giochi e novità annunciate - infoitscienza : Nintendo Direct: presentato il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe! - CiaobyDany : RT @pokemoncentral: Se vi siete persi il #Nintendo Direct di ieri sera potete leggere il riepilogo nell'articolo di @johto_world! https://t… - infoitscienza : Triangle Strategy: ampia demo disponibile su eShop Switch, annuncio del Nintendo Direct - infoitscienza : Nintendo Direct: mostrato il trailer finale di Triangle Strategy su Nintendo Switch! -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Direct

Annunciata nel corso del massicciodella scorsa notte la versione rimasterizzata di Chrono Cross - JRPG pubblicato da SquareSoft sulla prima PlayStation nel 1999 - non arriverà soltanto su Switch. Square Enix ha infatti ...Non si può certo considerarlo come unin sottotono quello andato in scena ieri sera 9 febbraio: il tradizionale appuntamento con gli annunci del brand nipponico ha svelato un gran numero di novità e tra queste ce ne sono ...Nella serata di ieri durante il Nintendo Direct è stato annunciato Portal: Companion Collection. Questa raccolta in questione includerà una copia del primo Portal e un'altra di Portal 2, entrambi con ...Durante il Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 è stato quindi annunciato che l’atteso terzo episodio della saga Mario Strikes: Battle League Football, vedrà proprio quest’anno come periodo di ...