Napoli, Koulibaly: «Sono tornato e sono tranquillo. Non vado via»

Accoglienza trionfale in quel di Capodichino per Kalidou Koulibaly. Le parole del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è tornato oggi a Napoli dopo l'avventura in Coppa d'Africa. Accolto da un bagno di folla, il senegalese ha rilasciato queste dichiarazioni. PAROLE – «Questa accoglienza mi fa molto piacere, però fate piano. Non parto, non vado via. sono tornato a Napoli e sono tranquillo. Ringrazio tutti per quanto avete fatto quando non c'ero. sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal». L'articolo proviene da Calcio News 24.

