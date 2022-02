LIVE Snowboardcross | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Omar Visintin fantastico bronzo! 8° Leoni

(Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.22 Medaglia doro al fotofinish per Alessandro Haemmerle, argento al canadese Eliot Grondin. 8.21, come previsto, ha perso tantissimo in partenza. Haemmerle e Grondin sono diventati imprendibili, ma l’azzurro è andato a riprendere e superare Lueftner. 8.20 BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Immenso! 8.19presumibilmente sarà quarto dopo la partenza e dovrà recuperare. 8.18 Ora la Finale A con Haemmerle (Austria), Grondin (Canada), Lueftner (Austria) e(Italia). Austria già chiaramente certa di almeno una medaglia. 8.16 Surget vince la Finale B e chiude quinto. Sesto Vedder, settimo Eguibar, ottavo una cui vanno fatti solo applausi, perché oggi ...

Sommario: OlimpiadiSci alpino Snowboard finale halfpipe femminilemaschile Skeleton Pattinaggio di figura libero singolo maschile Curling OlimpiadiSci alpino L'azzurro ......15 - SNOWBOARD: small finaluomini - a seguire la big final - ev: Tommaso Leoni