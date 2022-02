LIVE Sci di fondo, 10 km Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Therese Johaug parte forte, bene Comarella (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.23: Niskanen 1? davanti a Parmakoski che ha un vantaggio di 3? su Johaug al km 1.3, Johaug prima al km 1.8 con 11? di vantaggio su Diggins 8.22: Johaug in testa con 6? di vantaggio al km 1.3, Hennig prima al km 1.8 con 1?7 di vantaggio su ishida, Sauerbrey prima al km 3.6 con 42 di vantaggio su Vasilieva 8.21: Diggins terza al km 1.3 a 1?6 da Ishida, Comarella quarta al km 3.6 a 19? da Vasilieva 8.20: Hennig seconda al km 1.3 a 0?5 da Ishida, Vassilieva prima anche al km 5 8.19: Ribom seconda a 1? da Ishida al km 1.8, Scardoni nona a 39? da Vasilieva al km 3.6 8.18: Terza Ribom, quarta Kylloenen al km 1.3 8.17: Al km 3.6 Vasilieva davanti con 7? di vantaggio su Marcisz 8.17: Ishida in testa anche al km 1.8 con 2? di vantaggio su Marcisz 8.16: ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.23: Niskanen 1? davanti a Parmakoski che ha un vantaggio di 3? sual km 1.3,prima al km 1.8 con 11? di vantaggio su Diggins 8.22:in testa con 6? di vantaggio al km 1.3, Hennig prima al km 1.8 con 1?7 di vantaggio su ishida, Sauerbrey prima al km 3.6 con 42 di vantaggio su Vasilieva 8.21: Diggins terza al km 1.3 a 1?6 da Ishida,quarta al km 3.6 a 19? da Vasilieva 8.20: Hennig seconda al km 1.3 a 0?5 da Ishida, Vassilieva prima anche al km 5 8.19: Ribom seconda a 1? da Ishida al km 1.8, Scardoni nona a 39? da Vasilieva al km 3.6 8.18: Terza Ribom, quarta Kylloenen al km 1.3 8.17: Al km 3.6 Vasilieva davanti con 7? di vantaggio su Marcisz 8.17: Ishida in testa anche al km 1.8 con 2? di vantaggio su Marcisz 8.16: ...

