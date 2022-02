Lazio, difesa flop: 46 gol subiti. Il problema è vecchio, ma non si affronta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un vecchio problema. Mai affrontato. La Lazio ha incassato 39 gol in campionato (solo 9 squadre hanno subito di più in Serie A), 46 in 32 partite stagionali. Una media alta, troppo alta, che però non ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un. Maito. Laha incassato 39 gol in campionato (solo 9 squadre hanno subito di più in Serie A), 46 in 32 partite stagionali. Una media alta, troppo alta, che però non ...

Advertising

capuanogio : Le pagelle della difesa della #Lazio su #IlMessaggero ?? - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio, difesa flop: 46 gol subiti. Il problema è vecchio, ma non si affronta - sportli26181512 : Lazio, difesa flop: 46 gol subiti. Il problema è vecchio, ma non si affronta: Lazio, difesa flop: 46 gol subiti. Il… - n_emi_official : @salpaladino La cosa? Non so se ci si questa parte della squadra nella Lazio… ?? Comunque sicuro che non si può ch… - pccpla : RT @mirkonicolino: #Lazio migliore difesa delle ultime 10 giornate di #SerieA ?? -